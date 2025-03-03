Гурманские будни

Философия Рабле на Петровском бульваре

В самом центре открылся ресторан «Рабле», который в духе европейских традиций сочетает философию радости жизни и гастрономической легкости. Идея создать место, которое объединяет любовь к жизни и гастрономическое удовольствие, принадлежит супругам Максиму и Владе Лесниченко. Имя Влады неразрывно связано с миром вина: она — составитель множества винных карт и соорганизатор премии Russian Wine Awards. Поэтому в ресторане сделан большой акцент на винную карту, где много побокальных позиций по привлекательным ценам, а также собрана коллекция редких вин от российских виноделов и маленьких семейных виноделен. Например, пино нуар от Олега Репина, выдержанный в амфоре, или кокур Павла Швеца (Upper Winery).

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Ресторан назван в честь Франсуа Рабле, одного из ярких мыслителей эпохи Возрождения, чьи произведения полны остроумных наблюдений о жизни и человеческих пороках, что, по словам создателей, отражается и в концепции заведения. Интерьер камерного пространства на 38 посадок владельцы разработали сами — он получился уютным, но не лишенным лоска. Пространство, насколько это возможно, удачно зонировано. Есть уютные уголки: столик возле окошка на Петровский бульвар и стол на компанию из восьми человек. Стена в барной зоне расписана панно с изображением деревьев, списанных с работ английского акварелиста Фрэнсиса Тауна и датского художника Карла Огора, напоминающих о винных традициях и уважении к природе. Плейлисты, собранные командой ресторана, дополняют общую атмосферу места. У руля кухни — шеф Дмитрий Кишов, родом из Нальчика, ранее работавший в ресторанах Beluga, White Rabbit, «Фаренгейт», Ruski, стажировался в Мехико в ресторанах Pujol и Quintonil. Как истинный южанин, он хорошо понимает качество продукта и работает с мясом, рыбой и, конечно, овощами. Кухня здесь средиземноморская, с нотками Италии, Испании и Франции, а также тонко расставленными азиатскими и латиноамериканскими акцентами. По итогу меню «Рабле» представляет собой комфортную еду на каждый день.

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Поскольку место винное, особое внимание уделено закускам в разделе «с рынка»: хамон иберико, тщательно отобранные оливки арбекино или ночералла, сыры от известного российского сыродела Алексея Андреева, а в разделе «маж/макай» — паштеты и намазки. Кантабрийские анчоусы подаются на хлебе тартин с томатной сальсой, паштет здесь делают из двух видов грибов — сморчков и белых и подают с брусничным соусом и чипсами из топинамбура. Это идеальная закуска под пино нуар. Закуска «крокеты» — три небольших шарика с начинкой из бычьих хвостов — подается на подушке из пикантного соуса на основе черного чеснока. Крупная трубчатая паста паккери в соусе из сыра пекорино с уткой, которую томили с бадьяном и корицей. Французское рагу «Наварен» с лопаткой из ягненка подается с кремом из топинамбура и овощами — это собственный семейный рецепт шеф-повара. На десерт — авторский трес-лечес (масляный торт, пропитанный тремя видами молока: сгущенным, топленым и сливками) со свежими ягодами.

Петровский бульвар, дом 15/1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Мини-гастрономический театр в Лефортово

Высокая гастрономия продолжает выходить за пределы центральных районов. В расположенном за бывшим заводом «Серп и молот» Lark Cafe открылся мини-гастрономический театр с визуальными эффектами и авторским меню. Проект рассчитан на небольшую компанию четыре-шесть человек и проходит под куполом в центре ресторана, где в сочетании с музыкальным сопровождением создается атмосфера интерактивного ужина.

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На столе разворачиваются различные анимации, которые связаны с блюдами из меню, и они меняются с каждой новой подачей, создавая тем самым некую историю, с которой взаимодействуют гости. Например, в некоторых эпизодах моржи играют в мяч, в других — обезьяны пытаются стянуть с тарелки фрукты. Картинки и музыка создают эффект присутствия в разных зонах — джунглях, пустыне или даже в космосе, а в перерывах между блюдами появляются изображения водяных пузырей или песчаной бури. Основной акцент в меню сделан на гастрономические впечатления, которые отражают ключевые события из жизни команды Lark Cafe. Шеф-повар Юрий Голоперов, который ранее работал в таких заведениях, как Touche, «Белуга» и Buro Tsum, представил девять подач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Голоперов

Юрий Голоперов



Одна из них является переосмысленная версия паштета из фуа-гра с кремом из печеных яблок и мочеными яблоками — блюдо, которое стало частью гастрономической истории Lark Cafe. Также есть такая позиция, как говядина вагю с ризотто из топинамбура и кремом из артишоков. Все блюда — в элегантных подачах на нетривиальной посуде разных форм и размеров, чтобы усилить впечатление. Меню может включать алкогольный пейринг и безалкогольные напитки. Винную карту составил Роман Сосновский, барное меню — шеф-бармен Эдуард Пынзару. Цена ужина (для четырех человек минимум) — 10 тыс. руб., дополнительный алкогольный пейринг — 4 тыс. руб., необходимо предварительное бронирование.

Невельского проезд, дом 6, корпус 1 пн-чт, с 11:00 до 23:00 пт-вс, с 11:00 до 0:00

Ольга Карпова