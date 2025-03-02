Умер вокалист группы New York Dolls

Вокалист группы New York Dolls Дэвид Йохансен скончался в своем доме в Нью-Йорке, сообщает фонд по сбору средств для помощи музыкантам. Певцу было 75 лет. О церемониях прощания с господином Йохансеном будет сообщено позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

«Дэвид Йохансен мирно скончался дома, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию»,— говорится на сайте фонда.

Последние десять лет музыкант жил с опухолью мозга. В течение нескольких лет Дэвид Йохансен не сообщал публике о своей болезни. Здоровье господина Йохансена ухудшилось после травмы позвоночника в 2024 году. Тогда его семья была вынуждена обратиться к поклонникам за финансовой помощью.

Группа New York Dolls была создана в 1971 году в Нью-Йорке. Господин Йохансен присоединился к коллективу в 1972-м в качестве вокалиста. New York Dolls распались в середине 1970-х. В 2004-м коллектив собрался заново, через семь лет музыканты завершили проект.