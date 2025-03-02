2 марта 2025 года около 19:00 на 94 км автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» произошло столкновение автомобиля «КамАЗ» с «Ладой Грантой». Два человека госпитализированы. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл два человека госпитализированы после ДТП с участием «Лады» и «КамАЗа»

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл два человека госпитализированы после ДТП с участием «Лады» и «КамАЗа»

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП. В результате аварии женщина-водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Лады» были доставлены в больницу.

Волжская межрайонная прокуратура уже взяла на контроль расследование обстоятельств аварии.

Влас Северин