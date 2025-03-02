Волейбольный клуб «Зенит-Казань» одолел «Локомотив» в матче чемпионата Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» на домашней площадке обыграл новосибирский «Локомотив» со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

Первый сет остался за «Локомотивом» со счетом 22:25. Во втором сете «Зенит» выиграл со счетом 25:21. Третий сет вновь остался за казанским клубом — 25:23. В четвертом сете «Локомотив» взял реванш, одержав победу со счетом 27:25, и перевел игру в пятый сет, где «Зенит» победил со счетом 15:9.

Следующий матч «Зенит-Казань» проведет против уфимского «Динамо-Урал» 7 марта в 17:00.

Влас Северин