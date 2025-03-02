В понедельник в восточных районах Татарстана температура воздуха ночью при прояснениях может достигнуть от -11 до -16 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 3 марта в Татарстане ожидается до -16 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 3 марта в Татарстане ожидается до -16 градусов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В среднем по республике температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, а днем ожидается от -1 до -6 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, местами — слабой метелью.

В Казани также прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура составит от -5 до -7 градусов, а днем — от -1 до -3 градусов.

Влас Северин