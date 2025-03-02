3 марта в Татарстане ожидается до -16 градусов
В понедельник в восточных районах Татарстана температура воздуха ночью при прояснениях может достигнуть от -11 до -16 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
3 марта в Татарстане ожидается до -16 градусов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В среднем по республике температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, а днем ожидается от -1 до -6 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, местами — слабой метелью.
В Казани также прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Ночью температура составит от -5 до -7 градусов, а днем — от -1 до -3 градусов.