В Татарстане из горящей пятиэтажки спасли восемь человек

В Заинске во время пожара в пятиэтажном доме пожарные спасли восемь человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

Пожарные с использованием дыхательных масок вывели из горящей квартиры на четвертом этаже 50-летнего мужчину, который потерял сознание. Его передали медикам и доставили в Заинскую центральную районную больницу с отравлением продуктами горения.

Едкий дым распространялся по коридорам, проникая в соседние квартиры. Позже были спасены еще пять человек, включая троих детей. Причины пожара будут выяснять специалисты Государственного пожарного надзора.

Влас Северин