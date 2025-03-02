«Молот» обыграл «Зауралье»

Хоккеисты «Молота» в третьем матче домашней серии чемпионата ВХЛ одержали победу. Матч с ХК «Зауралье» завершился со счетом 3:2. Первыми в этом поединке отличились хозяева. Гол забил Андрей Малявин. Затем курганцы сравняли результат. В третьем периоде Даниил Лапин и Илья Николаев вновь вывели пермскую команду вперед. Соперники смогли отыграть лишь одну шайбу.

После двух неудач подряд, «Молот» наконец заработал очки и продолжает борьбу за попадание в первую часть команд, выходящих в плей-офф. Следующая игра пройдет для подопечных Евгения Попихина на родном льду. 4 марта состоится поединок с ХК «Омские крылья».