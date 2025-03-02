Российская фигуристка Камила Валиева приняла решение возобновить тренировки после завершения срока дисквалификации и только тогда определится, стоит ли ей возвращаться в большой спорт. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева примет решение о будущем карьеры после возобновления тренировок

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева примет решение о будущем карьеры после возобновления тренировок

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В начале 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года отстранил Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация началась 25 декабря 2021 года и аннулировала все ее результаты, включая золотые медали Олимпийских игр в Пекине-2022 и чемпионата Европы-2022. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин.

В июле 2024 года Валиева впервые после решения CAS вышла на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. В ноябре она заявила о намерении продолжить спортивную карьеру по окончании срока дисквалификации.

По состоянию на февраль текущего года спортсменка не вернула ни одной медалей.

Влас Северин