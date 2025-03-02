Представитель вдовы аниматора Чубко заявил о его целенаправленной дискредитации

Юрист Дарьи Чубко — вдовы погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко — Александр Звездин прокомментировал «Ъ-Кубань» слова судьи Игоря Мацко о том, что он якобы брал деньги с потерпевших и угрожал им. За это, по словам председательствующего, представитель Чубко, был отстранен от процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Господин Звездин считает, что информация об угрозе потерпевшим — клевета со стороны адвоката Галины Сербовой — Дениса Плужного. Эта якобы недостоверная информация, со слов юриста, стала продолжением его целенаправленной дискредитации еще с первых дней после привлечения Звездина представителем Дарьи Чубко, а затем Надежды Плешковой — матери погибшей Татьяны Мостыко.

«В начале декабря после ознакомления с материалами предварительного слушания мы узнали о том, что все заявления потерпевших — Галины Сербовой и Надежды Плешковой — приобщены к материалам дела, по нашему мнению, с нарушением уголовного-процессуального законодательства и правил делопроизводства, а также имеют признаки подделки. Мы с Дарьей просто хотели встретиться и познакомиться с потерпевшими Сербовыми. По моему убеждению, господин Плужный появился в процессе только для того, чтобы поддержать мой отвод, заявленный адвокатом Шереметьевым — представителем Надежды Плешковой. Она, по моей информации, заявила последнего в дело сразу после беседы тет-а-тет со следователем и заявления об отказе от моих услуг. При единственной попытке познакомиться Галина Сербова доброжелательно со мной разговаривала и говорила мне, что не знает адвоката Плужного и никаких уполномочивающих его документов, соглашений с ним не подписывала. А Плужный, узнав о моем звонке, заявил в зале суда, что я всех запугал, а предоставленную Дарьей Чубко аудиозапись моего разговора с Сербовой даже побоялись включить в зале суда, чтобы его изобличить»,— говорит Александр Звездин.

Юрист также сообщил о том, что Галина Сербова рассказала ему, что не общалась с адвокатом Плужным, а общается только со следователем. Дарья, по словам господина Звездина, лично подала 18 декабря прошлого года заявление о признаках превышения должностных полномочий следователем, а также о признаках фальсификации материалов уголовного дела и об организованной дискредитации представителя семьи Чубко на имя главы СУ СКР по Краснодарскому краю. В этот же день, по словам юриста, была подана жалоба в прокуратуру края о том, что данное заявление в СУ СКР якобы не приняли и не зарегистрировали как сообщение о преступлении против правосудия. Дарья Чубко, по словам юриста, не получила ответа на эти обращения.

Что касается заявления о том, что Звездин якобы брал деньги с потерпевших и вносил путаницу в их позицию, то, по словам представителя Дарьи Чубко, ему перечислила 10 тыс. руб. Надежда Плешкова как аванс одновременно с выдачей доверенности, но ее же и отозвала через пару недель после приезда и визита к следователю. Александр Звездин говорит, что не участвовал от ее имени ни в одном следственном действии, поэтому какого-то «противоречия интересов ранее представляемой потерпевшей интересам Чубко», ставшего формальным основанием для его отвода, быть не может.

Господин Звездин также прокомментировал слова судьи, что Дарья Чубко не появляется в судебных заседаниях, где могла бы предоставить доказательства коллегии присяжных заседателей. По словам представителя, участвовать в судебном заседании — право потерпевшего, а не обязанность. Госпожа Чубко, отмечает юрист, не появляется на заседаниях потому что трижды заявила недоверие и отводы суду, а не высказывает таким образом ему неуважение, в чем ее пытаются упрекать. «Мы просто ждем приговора и скорее всего будем его обжаловать ввиду многочисленных нарушений гласности и состязательности сторон, права потерпевших Чубко на юридическую помощь избранного представителя»,— заявляет юрист.

Также господин Звездин прокомментировал слова судьи о том, почему предполагаемых убийц Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко — Демьяна Кеворкьяна (ему инкриминируется также убийство Сергея Сербова), Анатолия Двойникова и Арама Татосяна не судят за бандитизм, а вменяют лишь организованную группу. «Я считаю, что в действиях Кеворкьяна есть наличие признаков приготовления к созданию банды . Все это очевидно из вещдоков: несколько средств связи, сим-карт, наручники, чужие автомобильные номера, средства слежения. Но даже совершение разбоя организованной группой квалифицировано с моего заявления, отстаиваемого не один месяц в следственном отделе, а до этого всей троице вменяли лишь совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, что предполагает более мягкое наказание для обвиняемых»,— говорит Александр Звездин.

Напомним, судья Игорь Мацко разъяснил в судебном заседании, без присутствия присяжных, почему Кеворкьяна, Татосяна и Двойникова не судят за бандитизм. «В их преступном деянии должно присутствовать оружие, а убиты Чубко и Мостыко были обычным ножом. А обычный нож за оружие не считается. Если бы они были застрелены из ружья, то вопросов бы не было, и следствие квалифицировало бы эту группу лиц как банду»,— пояснил судья.

Адвокат Звездин считает, что недовменение одного из составов преступления приведет к более мягкому приговору: «Если бы меня допустили до процесса, на допросах подсудимых (чего нам не давали делать на следствии) вполне могли бы быть выявлены и прочие отягчающие обстоятельства преступления. В частности, как я убежден, и принадлежность Кеворкьяна к организованной преступности»,— резюмировал представитель Дарьи Чубко.

Дмитрий Михеенко