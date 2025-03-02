«Спартак» догнал лидеров чемпионата России

После 19-го тура чемпионата России по футболу — первого после зимнего перерыва — с равным количеством очков лидируют сразу три клуба. «Краснодар» и «Зенит», которые сыграли в субботу вничью с «Крыльями Советов» и ЦСКА, в воскресенье догнал «Спартак». У этих клубов теперь по 40 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Формально на первом месте благодаря лучшим дополнительным показателям остается «Краснодар», а «Спартак» вытеснил «Зенит» со второго. Догнать конкурентов спартаковцам помогла домашняя победа над «Оренбургом» — 2:0. Счет в этой встрече открыл сразу после перерыва Манфред Угальде, лучший снайпер чемпионата. В его активе уже 16 забитых мячей. Второй гол в компенсированное время записал на свой счет новичок «Спартака» Пабло Солари.

Арнольд Кабанов