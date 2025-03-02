«Салават Юлаев» забил шесть голов во Владивостоке

«Салават Юлаев» выиграл вторую игру подряд в гостях у владивостокского «Адмирала», 6:3.

В отличие от матча двухдневной давности, в этот раз счет открыли уфимцы. На пятой минуте игры нападающий Данил Алалыкин получил передачу со средней зоны от Егора Сучкова и, выйдя на «пятачок», поразил угол ворот «Адмирала».

Следующий гол юлаевцев случился через 35 секунд благодаря точному броску нападающего Артема Набиева (ассистенты — Владислав Ефремов и Никита Зоркин). После этого тренерский штаб «Адмирала» заменил вратаря Илью Коновалова на Андрея Мишурова.

На 13-й минуте нападающий хозяев Аркадий Шестаков с передач Либора Шулака и Александра Шепелева сократил разрыв в счете.

На второй минуте второго периода Джошуа Ливо вывел шайбу из зоны уфимской команды, провел ее до чужой зоны и сделал поперечную передачу Скотту Уилсону, после броска которого счет стал 1:3. В середине периода сам Джошуа Ливо завершил точным кистевым броском розыгрыш большинства. Ассистентами нападающего стали Нэйтан Тодд и Скотт Уилсон.

За две минуты до конца второго периода Петр Хохряков сделал счет 1:5, добив шайбу с «пятачка» после броска Данила Алалыкина (второй ассистент — Егор Сучков). Через минуту шестую шайбу «Салавата Юлаева» забросил Шелдон Рэмпал, убежавший в контратаку и поразивший ворота «Адмирала» броском с острого угла. Голевая передача записана на Александра Хмелевского.

В третьем периоде забивали только владивостокцы. Сначала забил Джек Родуолд (ассистент — Иван Муранов), а за четыре минуты до конца игры окончательный счет установил Даниил Гутик с передач Павла Шэна и Степана Старкова, 3:6.

В 62 играх «Салават Юлаев» набрал 81 очко, занимая третье место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Впереди — челябинский «Трактор» (84 очка и екатеринбургский «Автомобилист» (81 очко). Ближайшие матчи уфимцы проведут 4 и 6 марта в Хабаровске против местного «Амура».

Идэль Гумеров