С торгов были проданы 20 аптек обанкротившегося пермского фармацевта

Аукцион по 17 лотам недвижимого имущества обанкротившегося пермского фармацевта Николая Шаврина признан состоявшимся. По данным базы «Федресурс», еще три лота проданы единственным участникам аукциона. Данная процедура является первой крупной продажей имущества должника. Всего к продаже предлагалось 25 лотов, пять позиций не вызвали интереса у участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно протоколу, к продаже предлагались встроенные помещения и нежилые здания в Кировском и Свердловском районах Перми, а также в Александровске, Березниках, Гремячинске, Соликамске, Нытве, Лысьве, Добрянке, Кудымкаре, Красновишерске и Чайковском. Среди победителей торгов оказались удмуртские и прикамские индивидуальные предприниматели, а также пермские и свердловские компании. В частности, владельцем нежилого помещения площадью 100,1 кв. м. в Березниках стало ООО «Альфа Живика» из Екатеринбурга. Общество занимается розничной торговлей лекарственными средствами. Два здания на улице Богдана Хмельницкого были проданы пермскому ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ».

В 2024 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.