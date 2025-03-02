Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествий в весенний период среди россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань стала одним из самых востребованных направлений для туризма весной

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Казань стала одним из самых востребованных направлений для туризма весной

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Представители сервиса сообщили, что около 76% бронирований отелей на период с марта по май приходится на направления внутри России. Эти показатели схожи с данными прошлого года.

Аналитики также отметили растущий интерес к Дальнему Востоку. Бронирования во Владивостоке увеличились на 29%, в Южно-Сахалинске — на 28%, а в Хабаровске — на 24%. Также наблюдается рост популярности городов с историческим и культурным наследием, таких как Ростов Великий (56%), Вологда (52%), Сергиев Посад (50%), Калуга (44%), Коломна (33%), Переславль-Залесский (27%), Великий Новгород (22%) и Рязань (18%).

Влас Северин