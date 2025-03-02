Казань стала одним из самых востребованных направлений для туризма весной
Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествий в весенний период среди россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Островок».
Казань стала одним из самых востребованных направлений для туризма весной
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Представители сервиса сообщили, что около 76% бронирований отелей на период с марта по май приходится на направления внутри России. Эти показатели схожи с данными прошлого года.
Аналитики также отметили растущий интерес к Дальнему Востоку. Бронирования во Владивостоке увеличились на 29%, в Южно-Сахалинске — на 28%, а в Хабаровске — на 24%. Также наблюдается рост популярности городов с историческим и культурным наследием, таких как Ростов Великий (56%), Вологда (52%), Сергиев Посад (50%), Калуга (44%), Коломна (33%), Переславль-Залесский (27%), Великий Новгород (22%) и Рязань (18%).