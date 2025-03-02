Сенатор Пушков: Франция и Британия выдвигают бессмысленные требования к России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Франция и Великобритания выдвигают «бессмысленные требования» к России, чтобы сорвать возможные договоренности по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«"Мирный план" (президента Франции Эмманюэля.— "Ъ") Макрона и (премьера Великобритании Кира.— "Ъ") Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине»,— написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, амбиции европейских лидеров толкают их на громкие заявления, но их план станет лишь «симулякром подлинного соглашения».

Президент Украины встретился в Лондоне с Киром Стармером на Даунинг-стрит. Последний заявил, что Лондон и Париж создадут план мирного урегулирования украинского конфликта. План планируется представить США. Он также заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. После этих переговоров власти Украины заявили, что Лондон готов предоставить Киеву кредит на 2,26 млрд фунтов.