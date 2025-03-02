С 3 марта в Сочи изменится расписание движения «Ласточек»

С понедельника, 3 марта, в Сочи по техническим причинам будет скорректировано расписание движения «Ласточек». Как сообщили в мэрии курорта, новое время движения для электропоездов на участках Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Роза Хутор будет действовать до 17 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Также в пресс-службе СКЖД напоминают, что 1 мая 2025 года между Сириусом и Сухумом начнут курсировать «Ласточки», а также поезда ЭП2ДМ и ЭП2Д. В настоящее время РЖД совместно с Абхазской железной дорогой ведется проработка графика движения дополнительных поездов. Таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). В 2024 году в сообщении с Абхазией поездами РЖД было перевезено 341,3 тыс. человек, что на 17,3% больше, чем годом ранее. В настоящее время в российско-абхазском сообщении ежедневно курсирует пятивагонная «Ласточка» №921/922 Адлер — Гагра.

Василий Хитрых