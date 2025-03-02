Автомобилистов предупредили о непогоде на трассе М4-«Дон»

На трассе М4-«Дон» 2 марта ожидается ухудшение погоды. Об этом водителей предупредили в пресс-службе ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

На территории Ростовской области автодорогу покроет небольшой снег. Осадки продлятся до конца суток. Также ухудшение погоды прогнозируют на трассах М1-«Беларусь», М3-«Украина», М11-«Нева» и М12-«Восток».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что госэкспертиза не одобрила проект развязки Берберовская — Вересаева в Ростове. Ее планировали построить до конца 2026 года.

Дмитрий Ковалевский