Госэкспертиза не одобрила проект развязки Берберовская — Вересаева в Ростове

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение проекту транспортной развязки Берберовская — Вересаева в районе старого аэропорта Ростова. Такая информация содержится на Единого госреестра заключений экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О намерении реконструировать дорогу на ул. Берберовской летом прошлого года сообщал глава администрации города Алексей Логвиненко. Согласно планам, был выделен участок площадью почти в 38 га, на котором должна была появиться развязка. Проект включал в себя создание сети троллейбусных линий,благоустройство тротуаров, наружного освещения, ливневок и подземного пешеходного перехода. Завершить работы собирались до конца 2026 года.

Застройщиком выступает Департамент автодорог Ростова. Теперь проект отправят на доработку.

Дмитрий Ковалевский