Запрещенная Meta представила обновленные исследовательские очки Aria Gen 2

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) анонсировала вторую версию своих исследовательских очков Aria Gen 2, предназначенных для изучения искусственного интеллекта, машинного восприятия и робототехники. Новая модель оснащена улучшенными камерами для отслеживания движения головы, глаз и рук, а также системой для воспроизведения звука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Project Aria Фото: Project Aria

Очки Aria Gen 2 обладают кастомным чипом, обрабатывающим данные с датчиков прямо на устройстве. Аккумулятора хватит на шесть-восемь часов работы без проводов, что на 40% больше по сравнению с предыдущей моделью. Устройство весит 75 г, что легче, чем предыдущая модель Orion, но тяжелее, чем умные очки Ray-Ban. Очки Aria Gen 2 не будут продаваться в магазинах и предназначены только для научных исследований. Поставки для исследовательских лабораторий начнутся в начале 2026 года.

Евгений Федуненко