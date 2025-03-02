Пособниц террористов из Ставропольского края суд заочно арестовал

Нефтекумский районный суд Ставропольского края заочно арестовал троих женщин, подозреваемых в поддержке боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). Суд не раскрывает их фамилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одной из обвиняемых инкриминируется пропаганда экстремистской символики и участие в запрещенной организации. По данным следствия, она выехала в Сирию через Стамбул, где присягнула на верность «Исламскому государству» (запрещено в России) и занималась обучением арабскому языку жен и детей боевиков.

Две других россиянки помогали террористам, они лечили их и покупали продукты. Все трое находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Суд постановил заключить женщин под стражу на два месяца. Арест начнет действовать с момента их задержания или экстрадиции.

Тат Гаспарян