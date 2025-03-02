Водолазы в акватории Анапы обследовали 1,3 млн квадратных метра морского дна

На сегодняшний день водолазы группы «Кубань-СПАС» обследовали на предмет залежей мазута 1,3 млн кв. м морского дна. Подводными дронами обследовано порядка 240 тыс. кв. м. Об этом сообщил заместитель начальника Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Олег Челядинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«На сегодняшний день вверенные нам участки отработаны. Мы оказываем помощь нашим коллегам для отработки соседних участков, потому что мазут под пирсом в селе Витязево есть. Группировка работает по подъему этого мазута. Остается часть необследованных участков, занимаемся ими»,— рассказал спасатель.

По словам господина Челядинова, вся прибрежная акватория Анапы поделена на зоны ответственности для отработки сводной водолазной группировкой на удаление до 300 м от берега. Спасатели планируют обследовать все дно во всей акватории на наличие залежей мазута, которые могут находится под водой.

«Вся береговая линия у нас поделена на 19 участков. Задача водолазной группы “Кубань-СПАС” провести разведку на предмет обнаружения мазутных пятен. Две водолазные станции работают каждый день. Также работают два подводных дрона, которые помогают водолазам обследовать дно»,— говорит Олег Челядинов.

По сообщению краевого оперативного штаба, 2 марта по результатам утреннего мониторинга береговой линии Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано.Нет выбросов на участке возле реки Можепсин на пляже «Сибур-Юг». Такая же ситуация на участке пляжа в станице Благовещенской.

В субботу, 1 марта, специалисты МЧС России обследовали прибрежную акваторию и береговую линию Анапы с помощью квадрокоптера. Участков, где может быть мазут, во время мониторинга не обнаружили. «При обнаружении нефтяных пятен, их расположение фиксируют на специальной карте и передают информацию для проведения дополнительной проверки с помощью подводного дрона или водолазов. В среднем, в течение дня специалисты осматривают с воздуха пять-шесть км берега»,— сообщают в оперштабе.

Василий Хитрых