Скончалась игравшая в воронежском театре народная артистка России

Накануне на 79-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Воронежского театра драмы имени А. Кольцова Тамара Семенова. Об этом сообщили представители театра.

Тамара Семенова с 1965 года играла в Воронежском театре драмы

Фото: Воронежский театр драмы имени А. Кольцова

Прощание с госпожой Семеновой пройдет 3 марта в зале прощальных церемоний Воронежского крематория на улице Героев Сибиряков.

Тамара Семенова родилась в Воронеже в 1946 году. Была принята в труппу Воронежского театра драмы в 1965-м, еще будучи студенткой третьего курса местного филиала Ленинградского госинститута театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский госинститут сценических искусств). Звание народной артистки получила в 2003 году. Также в 2016 году была награждена почетным знаком правительства региона «Благодарность от земли Воронежской».

О первой премьере последнего сезона театра драмы с участием Тамары Семеновой — в публикации «Ъ-Черноземье» «Шоу на миллиард».

Алина Морозова