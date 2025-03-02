На Кубани администрацию поселения привлекли по долгам коммунального предприятия

Арбитражный суд Краснодарского края признал доказанным наличие оснований для привлечения администрации Новодмитриевского сельского поселения Северского района к субсидиарной ответственности по обязательствам МУП «Новодмитриевское жилищно-коммунальное хозяйство». Об этом в ЕФРСБ сообщил конкурсный управляющий банкрота Илья Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сообщении также указано, что суд принял решение не привлекать к субсидиарной ответственности по догам унитарного предприятия его бывшего руководителя (с 1 октября 2018 года по 30 июля 2029 года) Сергея Мацына.

По информации господина Назарова, производство по заявлению в части привлечения к администрации субсидиарной ответственности пока приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Вопрос о возобновлении производства по делу назначен на 28 мая 2025 года. Обеспечительные меры, принятые определением краевого арбитражного суда по настоящему делу отменены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Новодмитриевское жилищно-коммунальное хозяйство» зарегистрировано в 2009 году. Администрация Новодмитриевского поселения является учредителем унитарного предприятия. Предприятие показывало стабильный убыток в результате своей деятельности в размере от 782 тыс. руб. (2023 год) до 3,23 млн руб. (2021 год) на протяжении последних пяти лет. Кредиторская задолженность МУП на конец 2023 года составляла 12,2 млн руб.

Процедура конкурсного производства в отношении ликвидируемого МУП «Новодмитриевское ЖКХ» введена решением Арбитражного суда Краснодарского края от 21 марта 2022 года.

Дмитрий Михеенко