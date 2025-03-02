Хоккейный клуб «Нефтехимик» проиграл «Амуру» со счетом 4:3 после серии буллитов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска потерпел поражение от хабаровского «Амура» во втором матче выездной серии на Дальнем Востоке. Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.

За «Нефтехимик» шайбы забили Булат Шафигуллин, Владислав Леонтьев и Райли Барбер, а за «Амур» — Евгений Грачев, Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. После этого игра перешла в овертайм, где ни одна из команд не смогла забить шайбу. В серии буллитов «Амур» оказался точнее и одержал победу.

Следующий матч для «Нефтехимика» состоится 4 марта против «Адмирала». Игра начнется в 12:30 по московскому времени.

Влас Северин