Сборная Татарстана выиграла эстафету на чемпионате России по лыжам в Казани

Сборная Татарстана победила в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжам в Казани. Команда, включающая Анастасию Фалееву, Сергея Ардашева, Лидию Горбунову и Сергея Забалуева, преодолела дистанцию за 44 мин. 12,4 сек.

Второе место заняли также спортсмены из Татарстана: Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева и Александр Большунов. Они уступили победителям всего на 0,3 сек.

Бронзовые медали достались лыжникам из Тюменской области — Татьяне Сориной, Евгению Белову, Екатерине Смирновой и Александру Терентьеву, которые отстали от лидера на 0,5 сек.

Влас Северин