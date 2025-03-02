Краевому МЧС не удалось заставить муниципалитет создать аварийно-спасательную службу

Администрация ЗАТО Звездный оспорила предписание ГУ МЧС по Пермскому краю, которым муниципалитету указано о необходимости создания аварийно-спасательный службы. Соответствующий документ МЧС выдало администрации Звездного 17 ноября прошлого года. Решение опубликовано на сайте суда 25 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация ЗАТО с предписанием не согласилась и обратилась в арбитражный суд. Как следует из материалов дела, в обоснование требований заявитель указывает на отсутствие безусловной обязанности органа местного самоуправления по созданию профессиональной аварийно-спасательной службы.

«Создание таких служб является правом органа местного самоуправления, который также не лишен возможности проведения аварийно-спасательных работ с привлечением иных служб, созданных в муниципальном образовании, а также сторонних организаций»,— говорится в материалах суда. Как пояснил истец, мэрией выполнены обязанности, возложенные законом о ЗАТО и положением об обеспечении особого режима в части координации деятельности организаций, подразделений охраны, полиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, не предполагающих обязанность заявителя создавать аварийно-спасательные формирования.

Рассмотрев доводы муниципалитета, суд пришел к выводу, что законом не предусмотрена безусловная обязанность администрации ЗАТО Звездный по созданию профессиональной аварийно-спасательной службы. Поэтому арбитражный суд признал предписание МЧС недействительным.