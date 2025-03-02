В Кузбассе подросток перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей сбережений семьи

16-летний кемеровчанин перечислил мошенникам более 1,4 млн руб. семейных накоплений, сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установила полиция, на мобильный телефон школьника позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил код из смс продления срока хранения заказа. После того как подросток передал данные, на его мессенджер поступило сообщение, что в его аккаунт на Госуслугах выполнен вход с IP-адреса иностранного государства. Затем парню позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что необходимо срочно «задекларировать деньги родителей». Несколькими переводами через банкомат подросток перевел деньги на указанные мошенниками счета.

Личности злоумышленников устанавливаются. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, с 23 февраля по 1 марта жители Кемеровской области перечислили мошенникам 32,7 млн руб., а всего с начала года — более 300 млн руб.

Михаил Кичанов