Разумишкин назвал Московский район одним из самых динамично развивающихся

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале назвал Московский район одним из наиболее динамично развивающихся по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, район стал площадкой для реализации масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни местных жителей, развитие бизнеса и создание комфортной городской среды.

Господин Разумишкин подчеркнул, что на территории Московского района промышленный потенциал сочетается с современной инфраструктурой и социальной поддержкой, там бережно относятся к историческому фонду.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Московский район вошел в пятерку самых востребованных в Петербургской агломерации.

Подробнее читайте в материале «Рынок ищет баланс».

Андрей Маркелов