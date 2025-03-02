Транспортная прокуратура начала проверку после гибели екатеринбуржца под поездом

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после того, как поезд переехал жителя Екатеринбурга на железнодорожных путях во время проведения маневровых работ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел ночью 2 марта в поселке Шувакиш. «Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка. Железная дорога — зона повышенной опасности. Переходите пути только в разрешенных местах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в середине января вблизи железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный под грузовым поездом скончался работник железной дороги, который пытался сократить путь, пролезая под вагоном.

Мария Шараева