AMD представила видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT с поддержкой RDNA 4 и FSR 4

Компания AMD анонсировала новые графические карты Radeon RX 9070 и 9070 XT, основанные на архитектуре RDNA 4 и призванные конкурировать с серией Nvidia RTX 50. Модели поступят в продажу 6 марта по цене $549 и $599 соответственно.

Обе видеокарты оснащены 16 Гб памяти GDDR6 и поддерживают интерфейсы DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. AMD заявляет, что RX 9070 XT превосходит по производительности RX 7900 GRE на 42% при разрешении 4K Ultra и на 38% при 1440p. RX 9070 демонстрирует прирост производительности на 21% в 4K по сравнению с предшественником.

Новые графические карты также поддерживают технологию FSR 4, использующую ИИ для масштабирования изображения, что обеспечит улучшенное качество графики. AMD стремится избежать дефицита, с которым сталкиваются конкуренты, и уверяет, что видеокарты будут доступны в достаточном количестве на момент запуска.

Евгений Федуненко