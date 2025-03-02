Финансирование Фонда креативных индустрий в 2025 году может составить 3,8 млн рублей

Краевые власти предусмотрели субсидию на функционирование в 2025 году создаваемого АНО «Фонд креативных индустрий». Согласно пояснительной записке к поправкам в бюджет, в 2025 году организация в качестве субсидии получит 3,8 млн руб., в 2026-м — 5,1 млн руб., в 2027 году — 2,1 млн руб. Средства предлагается выделить за счет перераспределения средств, направленных в качестве субсидии НО «Пермский фонд развития предпринимательства», а также физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», учредителем Фонда креативных индустрий выступит краевое минэкономразвития, штатная численность фонда составит пять сотрудников. Деятельность нового учреждения будет финансироваться из бюджета края и внебюджетных источников. Задача специалистов фонда — «упаковывать» идеи в конкретные мероприятия для развития креативного сектора. В число креативных индустрий входят разработка программного обеспечения и видеоигр, создание кино- и анимационных фильмов, индустрия моды, дизайн, в том числе технический, художественные народные промыслы, индустрия мероприятий.

Директором фонда может стать руководитель центра «Мой бизнес» Яна Никитина. В финансово-экономическом обосновании к поправкам указано, что для фонда предполагается снимать офис на ул. Советской, 1 (пространство «Завод Шпагина»). Субсидия фонду будет направлена на оплату труда его работников, административные расходы (аренда офиса, коммунальные услуги, оплата связи, приобретения оборудования для организации рабочих мест и мебели).