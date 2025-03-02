Выставка «Сталинград — история Победы» в Ставрополе продолжит работу до 6 марта
В Ставрополе в музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» до 6 марта будет работать выставка «Сталинград — история Победы», сообщают организаторы.
Фото: Музей «Россия — Моя история»
Задача всех экспозиций рассказать посетителям о ключевых операциях, боях и судьбах героев, защищавших Сталинград, среди которых было немало ставропольчан.
«Здесь в большом количестве представлены кадры фронтовой кинохроники, документы, анимированные карты, фотографии, дневниковые записи»,— рассказывают экскурсоводы.
Материалы выставки предоставлены волгоградским музеем-заповедником «Сталинградская битва» и дополнены ставропольским историческим парком «Россия — Моя история».