Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выставка «Сталинград — история Победы» в Ставрополе продолжит работу до 6 марта

В Ставрополе в музейно-выставочном комплексе «Россия — Моя история» до 6 марта будет работать выставка «Сталинград — история Победы», сообщают организаторы.

Фото: Музей «Россия — Моя история»

Фото: Музей «Россия — Моя история»

Задача всех экспозиций рассказать посетителям о ключевых операциях, боях и судьбах героев, защищавших Сталинград, среди которых было немало ставропольчан.

«Здесь в большом количестве представлены кадры фронтовой кинохроники, документы, анимированные карты, фотографии, дневниковые записи»,— рассказывают экскурсоводы.

Материалы выставки предоставлены волгоградским музеем-заповедником «Сталинградская битва» и дополнены ставропольским историческим парком «Россия — Моя история».

Николай Аксенов

Новости компаний Все