Опрос: жители Ижевска регулярно занимаются зарядкой, фитнесом и плаванием

Почти треть или 29% жителей Ижевска регулярно делают зарядку, показал февральский опрос от сервиса SuperJob. Также к популярным направлениям горожане отнесли фитнес и плавание — 17% и 14% респондентов соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На бег, растяжку и велосипедный спорт пришлось по 12% ответов. Тяжелую атлетику и йогу предпочитают по 9% ижевчан, лыжный спорт — 6% респондентов. До 5% включительно набрали волейбол, боевые искусства, скандинавская ходьба, теннис, хоккей и другие виды спорта. Об увлечении конькобежным спортом рассказал каждый сотый горожанин.

Женщины чаще предпочитают делать зарядку и заниматься фитнесом, растяжкой и йогой, мужчины — тяжелой атлетикой, футболом и единоборствами. 20% горожан рассказали, что ничем не увлекаются.