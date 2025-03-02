В ДТП в Предгорном округе пострадали два человека

ДТП с участием двух автомобилей на 27-м километре трассы «Лермонтов-Черкесск» в Ставропольском крае стало причиной госпитализации двух человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

«Водитель автомобиля “Лада Веста“ на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта“»,— поясняют в пресс-службе ведомства.

Результатом аварии стали множественные травмы участников ДТП. 32-летняя водитель «Лада Гранта» и 64-летняя пассажир, жители соседнего региона, были доставлены в Предгорную больницу, им назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов