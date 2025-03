Чарли XCX стала триумфатором BRIT Awards

На лондонской арене O2 прошла 45-я церемония вручения наград Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards. Абсолютной победительницей стала Чарли XCX (на фото): она получила награды в номинациях «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший артист в танцевальной музыке». Чарли XCX также была отмечена как лучший сонграйтер, а Эй Джи Кук, работавший над ее альбомом «brat», признан лучшим продюсером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарли XCX

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images Чарли XCX

Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Триумф Чарли XCX (настоящее имя Шарлотта Эмма Эйтчисон) был предсказуем. Она не только записала популярный альбом, но сделала из своих песен целое движение, под знамена которого встали миллионы девушек, празднующих свою независимость и креативный дух. В чем точно состоят ценности движения «brat», мало кто понимает даже в самой Англии, на эту тему даже шутил ведущий BRIT Awards Джек Уайтхолл.

Среди реплик комика нашлось место и шуткам о встрече президентов США и Украины, да и вообще в разговорной части церемонии, будь то монологи ведущего или речи лауреатов, ощущалось дыхание времени. Поп-музыка не оторвана от сегодняшних проблем. Чарли XCX могла пошутить о том, что в команде ее продюсеров (редкий случай!) трое белых гетеросексуальных мужчин, а Палома Фейт не забыла о «безумцах в Белом доме». Представители транслировавшей церемонию телекомпании ITV во время церемонии успели выразить недовольство прозрачным топом Чарли XCX, на что она отреагировала, выйдя за очередной наградой: «Я слышала, здесь недовольны моими сосками. Разве мы не живем в эпоху свободного соска?»

Были и две серьезные темы, которые прошли через церемонию, что называется, красной нитью. Одна — протест британских мастеров культуры против законодательного разрешения тренировать искусственный интеллект на записях реальных музыкантов. За несколько дней BRIT Awards вышел в свет альбом с пустыми треками более чем тысячи музыкантов. Альбом назывался «Is This What We Want?» («Это то, чего мы хотим?»), а в рекламных паузах во время трансляции BRIT Awards возникал слоган: «Не дай ИИ украсть нашу музыку».

Другая тема, к которой не раз обращались музыканты,— спасение независимых концертных площадок, молодежных клубов и музыкальных школ, где рождаются таланты, которые спустя годы получают BRIT Awards.

С новыми артистами в Великобритании все настолько хорошо, что в этот раз на церемонию не пригласили вообще никого из старой гвардии, в роли ретро выступали Sugababes и 5ive, которым до пенсии еще далеко. В номинации «Лучшая группа» темнокожие джазмены Ezra Collective, номинированные также и как лучшие дебютанты, победили Coldplay, Bring Me The Horizon и The Cure, а в номинации «Лучший поп-исполнитель» не слишком известная за рубежом Джейд (в прошлом участница герлз-бенда Little Mix) обошла Чарли XCX и Дуа Липу.

The Cure, герои самого громкого камбэка 2024 года, проиграли во всех номинациях, где были представлены. Их новый альбом представители Британской ассоциации производителей фонограмм сочли менее важным, чем «brat». Среди рок-артистов они уступили Сэму Фендеру, которого Джек Уайтхолл назвал «Спрингстином из Ньюкасла». А Майлза Смита, темнокожего фолк-исполнителя с ямайскими косичками, он назвал «Диланом из Лутона». Отечественных аналогов не нашлось, да и судя по тому, с каким размахом были поставлены номера оставшихся без наград Сабрины Карпентер и Тедди Свимса, при всей своей продвинутости британская музыкальная индустрии все еще очень зависит от Америки.

Игорь Гаврилов