В жилом комплексе «Царево Village» в Пестречинском районе Татарстана произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанца госпитализировали после пожара, вызванного неосторожностью при курении

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан Татарстанца госпитализировали после пожара, вызванного неосторожностью при курении

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Пожарные быстро прибыли на место и обнаружили горящую мебель и личные вещи. С помощью маски спасаемого они эвакуировали мужчину 56 лет с тяжелым отравлением.

Мужчина был доставлен в седьмую больницу Казани для оказания медицинской помощи. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Влас Северин