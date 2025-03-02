Треть экономически активного населения Краснодара делает по утрам зарядку

Согласно опросу, проведенному порталом Superjob среди экономически активного населения Краснодара, 30% респондентов ответили, что делают по утрам зарядку. Причем, в основном это женщины. Никакими видами спорта не занимаются порядка 22% жителей кубанской столицы. Опрос был проведен 20—24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Среди видов спорта среди краснодарцев наиболее популярен фитнес — им занимаются 18% опрошенных (опять же, в основном женщины). Еще 15% респондентов ответили, что занимаются плаванием, а 14% — бегом, растяжкой и велосипедным спортом. Йогой увлечены 11% опрошенных жителей Краснодара, столько же предпочитают тяжелую атлетику (здесь в основном — мужчины).

Лыжным спортом занимаются 8% краснодарцев, волейболом и боевыми искусствами — по 6%. Футболом увлекаются 5% участников опроса, по 4% — скандинавской ходьбой и баскетболом.

Василий Хитрых