На капитальный ремонт 21 пищеблока в школах Татарстана выделили 328,9 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт 21 пищеблока в образовательных учреждениях республики направлено 328,9 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы включают комплексный ремонт помещений, обновление инженерных систем, замену оборудования и благоустройство. Среди объектов — школы и лицеи в Казани, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском и Зеленодольском районах. Наибольшую сумму, 42,5 млн руб., выделили на капремонт пищеблока лицея № 35 «Галактика» в Приволжском районе Казани.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Подрядчик должен завершить все работы до 16 января 2026 года. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Влас Северин