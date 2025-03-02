В Волгоградской области расследовали факт травмирования сварщика на предприятии

В Волгоградской области электрогазосварщик получил тяжелые травмы на производстве. Государственная инспекция труда расследовала произошедшее.

Несчастный случай зафиксировали в организации, которая производит изделия из бетона. Сотрудники инспекции указали на неудовлетворительное состояние территории предприятия. Также выяснилось, что работодатель не оградил опасный участок, а электрогазосварщик несанкционированно находился около опасного места.

Государственная инспекция труда в Волгоградской области по итогам расследования взяла на контроль выполнение предприятием ряда мероприятий. Так, работодателя обязали провести внеплановый инструктаж по охране труда и оградить опасное место.

Павел Фролов