Интервал движения поездов в метро Екатеринбурга сократят в будние дни и час пик

С 3 марта интервал движения поездов в метрополитене Екатеринбурга сократят с 5–6 минут до 3–4 минут в будние дни и час пик, следует из режима работы метро, который опубликован на официальном сайте.

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С интервалом в 3–4 минуты поезда будет ездить в период с 07.30 до 09.00 и с 17.20 до 18.45. В выходные дни интервал движения поездов останется прежним — от 9 до 10 минут.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», проход в метро Екатеринбурга по жетонам сохранится до 31 марта. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.

Мария Шараева