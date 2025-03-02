Самым популярным зарубежным направлением у пермяков остаются турецкие курорты

Чаще всего в прошлом году пермяки летали в Москву. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе аэропорта Большое Савино, в прошлом году авиаперелеты в столицу совершили 912,5 тыс. пассажиров. В пятерку популярных российских направлений также вошли рейсы в Сочи — 303,7 тыс. человек, в Санкт-Петербург — 277,6 тыс., Новосибирск — 49,1 тыс., Махачкалу — 34,8 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самыми популярными зарубежными рейсами в том году у пермяков были полеты в Турцию. Так, пассажиропоток в Анталью составил 114,3 тыс. пассажиров, в Шарм-эш-Шейх — 17,6 тыс., Хургаду — 13,5 тыс. Также в прошлом году у пермяков популярностью пользовались рейсы в Наманган (Узбекистан) — 16,1 тыс. человек и Минск (Беларусь) — 13,6 тыс. пассажиров.

Напомним, в 2024 году пассажиропоток Большого Савино составил более 1,95 млн человек. Это меньше, чем годом ранее, когда пассажиропоток достигал 1,992 млн пассажиров. Лидером по количеству перевезенных пассажиров стал «Аэрофлот», на его долю пришлось более 660 тыс. человек.