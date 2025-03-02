Ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом в Чувашии стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии стабилизировали ситуацию с лекарствами для больных сахарным диабетом

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В Чувашии стабилизировали ситуацию с лекарствами для больных сахарным диабетом

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Работа по проведению аукционов на поставку инсулинов для льготной категории граждан осуществлялась ГУП «Фармация» в соответствии с действующим законодательством. С ноября 2024 г. по середину февраля 2025 г. предприятие планово проводило закупочные процедуры на поставку инсулинов. Однако часть аукционов не состоялась из-за отсутствия участников, что привело к возникновению отложенных рецептов. В настоящее время такие рецепты обслуживаются в индивидуальном порядке.

На сегодняшний день на складе ГУП «Фармация» имеется необходимое количество инсулинов в рамках федеральных и региональных льгот. Пациенты, чьи рецепты оставались на отсроченном обслуживании, будут полностью обеспечены льготными препаратами в ближайшее время.

Влас Северин