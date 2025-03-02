Аренда студий в Казани за год подорожала на 26,5%

В Казани за последний год стоимость помесячной аренды студий выросла на 26,5%, достигнув 27,1 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает сервис «Мир квартир».

Наибольший рост цен на аренду студий зафиксирован в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%), Оренбурге (+60%), Саранске (+56,8%), Туле (+55,4%), Владикавказе (+55%) и Тольятти (+53,8%).

Минимальный рост цен отмечен в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%), Новосибирске (+10%), Сочи (+10,9%), Мурманске (+10,9%), Томске (+11,9%) и Сургуте (+15,1%).

В Москве за год арендные ставки увеличились на 26,4%, до 53,6 тыс. руб. В Московской области стоимость аренды малогабаритных квартир выросла на 32,3%, до 33,3 тыс. руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%, до 32,4 тыс. руб.

В целом по России ставки помесячной аренды квартир площадью до 32 кв. метров за год увеличились на 30,8%, достигнув 23 тыс. руб.

Влас Северин