Из Казани планируют запустить прямые рейсы в Нячанг

Из Казани планируют запустить прямые рейсы во вьетнамский курортный город Нячанг. Об этом сообщают «Известия».

Авиаперелеты между российскими городами и «пляжной столицей» Вьетнама начнутся в марте текущего года. Ранее прямых рейсов из России в Нячанг не осуществлялось. Рейсы планируются не только из Казани, но и из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и других городов.

Вьетнам входит в топ-15 самых популярных зарубежных направлений у россиян по количеству бронирований на 2025 год. При этом Нячанг стал наиболее востребованным курортом среди пользователей. Количество бронирований в Нячанге на 2025 год уже вдвое превышает показатели прошлого года.

Влас Северин