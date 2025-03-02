Новосибирская область закупит оборудование для «умных» спортплощадок

ГАУ «Дирекция спортивных мероприятий» в Новосибирской области объявило закупку на поставку и монтаж оборудования для «умных» спортивных площадок. Начальная цена контракта — 107,5 млн руб. Информация об этом размещена на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По данным документации, комплект №5 «Модульное спортивное сооружение для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом» должен включать киберспортивную зону и открытые спортивные площадки. В перечне поставки — покрытие для мини-футбола 40 на 20 м, площадки для стритбола 15 на 11 м и воркаута (412,8 кв. м), ворота, турники, брусья, баскетбольная стойка и рукоход. Победитель аукциона обязан смонтировать оборудование до 1 ноября 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 марта, подвести итоги аукциона планируется 19 марта.

Михаил Кичанов