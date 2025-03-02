Власти Приангарья уточнят границы земельных участках в 12 районах и двух городах

В Иркутской области в этом году запланировано проведение комплексных кадастровых работ (ККР) на территории Иркутского, Аларского, Заларинского, Зиминского, Нижнеилимского, Шелеховского, Киренского, Нижнеудинского, Усть-Удинского, Чунского, Эхирит-Булагатского, Слюдянского районах, а также в городах Свирск и Тулун.

Как отмечается на официальном портале региона, ККР проводятся в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» и региональной программы «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области».

«Комплексные кадастровые работы выполняются для уточнения границ земельных участков, уточнения местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках»,— приводит портал слова министра имущественных отношений Иркутской области Марины Быргазовой. Она отметила, что ККР позволяют исправить реестровые ошибки.

На проведение ККР в Приангарье в этом году будет направлено 38,4 млн руб., из которых 37,8 млн руб. — средства федерального бюджета.

Михаил Кичанов