ФК «Енисей» обыграл «Аланию» из Владикавказа в 22 туре Первой лиги

Футбольный клуб «Енисей» победил владикавказскую «Аланию» в 22 туре Мелбет-Первой лиги. Игра на футбольном манеже «Футбол-арена Енисей» в Красноярске завершилась вчера со счетом 1:0. «Алания» потерпела четвертое поражение подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гол в матче на 32-й минуте забил нападающий сибиряков Андрей Окладников.

«Абсолютно равная игра. Мы столкнулись с боевой командой, которая очень много разыгрывает от ворот, играет вертикально на двух нападающих. Скажу честно, на сборах за этот месяц мы не сталкивались с таким футболом. Было необычно. Но теперь мы знаем, как этому противодействовать»,— заявил по итогам игры главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

Красноярцы набрали 30 очков и переместились на шестое место в турнирной таблице. Следующую игру «Енисей» снова сыграет дома против московского ФК «Родина» 8 марта.

Михаил Кичанов