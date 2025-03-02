Ynet: Израиль направил в Россию военного секретаря

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху направил в Россию своего военного секретаря Романа Гофмана, пишет Ynet со ссылкой на источник. Как передает издание, господин Гофман проведет в Москве серию встреч по вопросам безопасности и укреплению сотрудничества.

Биньямин Нетаньяху решил отправить военного секретаря в Россию после спора президентов США и Украины, который случился на их переговорах в Вашингтоне 28 февраля. Ynet уточняет, что власти Израиля пытаются изучить свои отношения с Россией.

Власти Израиля, как пишет издание, выбирают контакты с Москвой, а не Анкарой, чтобы вытеснить Турцию из Сирии. Еще одна цель встреч — оказание влияния на палестинское движение «Хамас» через посредников. Ynet уточняет, что один из заложников в секторе Газа Максим Харкин имеет российское гражданство.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Израиль выступает за слабую и децентрализованную Сирию. По словам собеседников, одним из факторов этого может послужить сохранение российских военных баз в стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Хамас" обошелся без церемоний».