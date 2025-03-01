В Санкт-Петербурге арестовали водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП

Суд отправил в СИЗО водителя Гюльмета Гюльмагомедова, которого обвиняют в смертельной аварии в Московском районе Санкт-Петербурга. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

«Будучи обязанным знать и соблюдать требования ПДД РФ, он проявил преступное легкомыслие... (Он.— "Ъ") избрал скорость движения, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного направления движения, совершил столкновение...» — пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В результате ДТП, которое произошло 28 февраля, погибла женщина 1947 года рождения. Она скончалась на месте аварии. Кроме того, автобус маршрута №147 столкнулся с несколькими автомобилями и протаранил остановку. Гюльмет Гюльмагомедов будет находиться в СИЗО до 27 апреля.