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В Ярославле около колеса обозрения отменили масленичные гуляния

В Ярославле на площадке около колеса обозрения из-за предписания УМВД отменили масленичные гуляния 2 марта. Об этом сообщается в группе «Колесо Обозрения "Золотое кольцо"».

Фото: Колесо обозрения «Золотое кольцо», Вконтакте

Фото: Колесо обозрения «Золотое кольцо», Вконтакте

«Друзья, к сожалению, мы отменяем наши масленичные гуляния, в связи с письмом-предписанием от УМВД ЯО. Аттракцион работает в обычном режиме, вы можете сфотографироваться с нашей масленичной куклой»,— говорится в сообщении.

Ранее там планировалось сожжение чучела Масленицы. Как сообщал «Ъ-Ярославль», также Масленицу 2 марта сожгут в парке на Даманском. Основное празднование пройдет на Советской площади, где выступит Надежда Бабкина.

Алла Чижова