Канцлер Ги, спектакль с Маковецким и концерты к 8 марта

В Ярославле в период с 2 по 9 марта пройдут выступления Надежды Бабкиной, группы Zoloto, певицы Канцлер Ги, состоятся спектакли и концерты, посвященные Международному женскому дню, начнут показывать новое шоу с участием иностранных дрессировщиков. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Масленица

2 марта с 10 утра на Советской площади начнется празднование Масленицы. Гостей праздника ждут турнир по хоккею в валенках, мастер-класс по фигурному катанию, выступление Надежды Бабкиной (с 15:30 до 17:00). С полной программой мероприятий не только на Советской площади, но и в ДК города можно познакомиться на сайте масленица76.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

Жечь на Советской площади Масленицу не будут, а вот на площадке около Колеса обозрения сожжение состоится 2 марта в 13:00. За два часа до этого там также начнутся праздничные мероприятия. Масленицу сожгут и в парке на Даманском — в 18:00.

Концерты

4 марта в ДК Добрынина пройдет концерт «Парад звезд 80-х» с участием Сергея Беликова, Анатолия Алешина, Евгения Войнова, Михаила Долотова. Прозвучат такие хиты как «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Люди встречаются» и другие. Остались два билета за 3,5 тыс. руб.

4 марта в Концертном зале имени Л.В. Собинова филармонии состоится праздничный концерт, посвященный 50-летию Музея «Космос» В.В. Терешковой», с участием творческих коллективов Ярославского и Чувашского регионов «Чайка и Сокол. Полет продолжается». В программе концерта – любимые композиции двух первых космонавтов – Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. Стоимость билетов — 300-700 руб.

В Ярославской филармонии 5 марта народный артист России Сергей Жилин и Фонограф-Джаз-Бэнд представят концертную программу «LET IT BEatles». Прозвучат самые популярные композиции легендарной группы в оригинальных интерпретациях. Слушателей ждет путешествие в мир бессмертной музыки The Beatles. Стоимость билетов — 1-4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Zoloto

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Группа Zoloto

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

6 марта в баре «Руки Вверх» с новым шоу выступит группа Zoloto, известная по песни «Улицы ждали». Автор всех песен группы Владимир Золотухин умеет писать так, чтобы его тексты разбирали на цитаты. Музыка Zoloto — чувство настоящей внутренней свободы и прикосновение к чему-то большему. Стоимость билета — от 2 до 6 тыс. руб.

7 марта в Ярославле выступят солистка Большого театра России Агунда Кулаева и приглашенный солист Большого театра России Алексей Татаринцев в сопровождении Ярославского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова. Концерт «От сердца к сердцу» будет посвящен Международному женскому дню и пройдет в филармонии. Прозвучат ария Ленского из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», «Хабанера» из оперы Ж. Бизе «Кармен», каватина Фауста из оперы Ш. Гуно «Фауст», третья песня Леля из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» и другие произведения. Стоимость билетов варьируется от 1 до 3,5 тыс. руб.

С 8 марта в Ярославском цирке начнут показывать шоу «Балаган» с участием иностранных дрессировщиков из Гватемалы и Италии. Шоу отправит зрителей к истокам циркового искусства России. В программу включены номера с лошадьми, попугаями, тиграми и львами, индийском слоном. Стоимость билетов начинается от 800 руб.

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8 марта в «Миллениуме» пройдет два концерта «Шоу под дождем. Только для женщин». В спектакле затронут вопросы отношений, мужской лжи и женских мечт. Финальная часть шоу исполняется под потоками воды. Стоимость билетов — от 1,8 до 5 тыс. руб.

9 марта в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт певицы Канцлер Ги (Майя Котовская). Канцлер Ги исполняет музыку из микса классического рока, балладной лирики, арт-фолка и блюза. В репертуаре певицы порядка 226 песен. Стоимость билета – 1-2 тыс. руб.

9 марта в Ярославском музее-заповеднике пройдет вечер, посвященный миру флейтовой музыки. В программе прозвучат произведения в исполнении ансамблей блокфлейт «Музыка ветра», «Православный колокольчик», «Нежная флейта» и «Птицы певчие». Особое звучание концерту придаст выступление хорового ансамбля «Звонкие голоса» средней школы № 2 имени Л.П. Семеновой. Мероприятие пройдет в зале «Классика», вход по билетам на территорию музея.

Спектакли и фильмы

В областном Доме актера 4 марта состоится спектакль «Монолог женщины» театра-студии «Балаган». Это ряд зарисовок о любви, рассказанных от лица женского пола. Стоимость билетов — 500-600 руб.

8 марта в ярославском Доме актера пройдет спектакль «Женщина.Навязчивый сюжет». Четыре актрисы примерят на себя «сюжет о женщине», попробуют прожить его вместе с героинями стихов известных и не очень известных поэтов. Билеты — от 600 руб.

Во Дворце культуры 8 марта можно посмотреть спектакль «Папа» по пьесе Флориана Зеллера с Сергеем Маковецким. Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, это история человека, испытывающего тяготы возрастных изменений. Стоимость билетов — 1,8 до 6 тыс. руб.

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В кинозале «Луч» (Миллениум) начали показывать фильм «Северный полюс» с Андреем Мерзликиным. В фильме показывают события начала 1960-х, периода обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. На фильм можно сходить за 300 руб.

Лекции и встречи

9 марта в Музее истории города Ярославля на выставке «Бабки-Ежки» пройдет встреча с хозяйкой коллекции образов сказочной колдуньи – Надеждой Галухиной. Надежда, переехавшая из Архангельска в Ярославль, привезла свое собрание образов Бабы Яги, воплощенных в различных техниках и материалах. В коллекции Надежды – более 150 экземпляров. На встрече Надежда расскажет, с чего началось увлечение, какая фигурка стала первой, какие экземпляры особенно дороги, поведает несколько удивительных историй, связанных с Ягусями. Стоимость входного билета — 200 руб.

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9 марта в Городском выставочном зале им. Николая Нужина пройдет лекция, на которой посетители смогут познакомиться с интересными образцами парфюмерной, косметической и кондитерской упаковки. В финале лекции можно будет протестировать советские духи. С гостями поговорят о традициях празднования 8 Марта, подарках и угощениях. Стоимость билета — 200 руб.

Выставки

В Ярославском художественном музее до 30 марта открыта выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Посетители могут увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Стоимость входного билета — 400 руб.

В Ярославском музее-заповеднике до 9 марта открыта выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. Стоимость билетов — 150 руб.

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В Музее зарубежного искусства работает выставка «Французский музеум» князя Н.Б. Юсупова. На выставке представлены картины из Государственного музея-заповедника «Архангельское» разного содержания: парадный портрет, пейзаж, натюрморт, картины на исторические, мифологические, бытовые темы. Все представленные работы имеют исторические рамы, выполненные в 1810-е – 1820-е годы по заказам Николая Юсупова. По воспоминаниям современников, князь любил и ценил свою коллекцию. Билет — 400 руб.

В Музее зарубежного искусства до 25 мая работает выставка дымковской игрушки «Вятская свистунья». В коллекции музея представлены работы потомственных мастеров промысла, членов Союза художников РФ — Зои Пенкиной, Валентины Племянниковой, Нины Борняковой, Анны Кузьминых, Нинель Скурихиной, Галины Барановой. Билет стоит 100 руб.

Рыбинск

Масленица в Рыбинске пройдет 2 марта с 11 до 15 часов на балюстраде Волжского парка. К организации праздника привлекли известного специалиста по русской культуре Павла Суровцева. В программе «Самоварная полянка», кукольный театр, катания на тройке, борцовский ковер, молодецкие забавы, традиционные русские стеношные бои. Масленицу сожгут в 15:00.

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Третий день гонок XVIII Международного Ростех Деминского лыжного марафона пройдет 2 марта под Рыбинском. Для участия в семи гонках зарегистрировались 4,8 тыс. спортсменов и любителей лыжного спорта из шести стран мира. Вход для зрителей свободный, регистрация не требуется.

Алла Чижова